FETÖ'nün karanlık yüzü Washington'da anlatıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de katıldığı programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü anlatan emekli Orgeneral Ergin Saygun, "O (Fetullah Gülen) asla bir din adamı değildir, Amerika'da böyle değerlendirilmesi tamamen yanlıştır, onun yandaşları da asla merhameti olmayan kişilerdir." dedi.

- "Pensilvanya'da rahat şekilde oturuyor olması kabul edilemez"

Büyükelçi Kılıç, NATO müttefiki olarak ABD'nin özellikle elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusundaki isteksiz tutumunu eleştirerek, "Türkiye'nin, elebaşının halen Pensilvanya'da rahat bir şekilde oturuyor olmasını kabul etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Orgeneral Saygun da FETÖ'nün özellikle Balyoz Davası ve benzeri davalarla kendisini ve kendisi gibi isimleri nasıl hedef aldığını anlattı.

- "ABD'de Gülen'in kim neden koruyor?"

Saygun, FETÖ'nün yargı ve emniyetteki uzantılarının kendisi gibi çok sayıda ismi hukuksuz yere hapse attığını belirterek, "En basit tedavi olma hakkımızı dahi bize çok gördüler. Bize karşı o kadar merhametsizdiler." dedi.

1999'da ABD'ye gelen Gülen'in 20 yıldır bu ülkede yasal şekilde kimlerin korumasıyla yaşadığını merak ettiğini kaydeden Saygun, "Kimler, neden Gülen'i bu ülkede koruyorlar? Bunu bilmeye hakkımız var." dedi.

- "Gülen asla bir din adamı değildir"

ABD'de Gülen'in "ılımlı bir din" adamı olarak resmedilmesine dayanamadığını ifade eden Saygun, "O (Gülen) asla bir din adamı değildir, Amerika'da böyle değerlendirilmesi tamamen yanlıştır, onun yandaşları da asla merhameti olmayan kişilerdir." şeklinde konuştu.