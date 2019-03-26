FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

Kültür sanat etkinlikleri adı altında FETÖ’nün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Fırat Kültür Merkezi yeniden İstanbul’a kazandırılıyor. Çok sayıda gencin beyninin yıkandığı, FETÖ tarafından adeta bir karargâh olarak kullanılan Çemberlitaş’taki binanın, bir gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, “Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sembol binalarından olan ve örgütün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi gençlik merkezi olacak. Hazırlanan projeyle, Çemberlitaş’taki Fırat Kültür Merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüşecek.

"Kişisel becerilerini geliştirecekler"

Fatih’te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini; bu projenin de gençlere verdikleri önemin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, “Fatih’te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” dedi.