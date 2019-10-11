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FETÖ'nün "katip yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 8 ilde, örgütün "katip yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "katip yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün katip yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "mahrem imamları"ın da yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY FETÖ'nün katip yapılanması Gaziantep

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