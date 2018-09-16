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FETÖ'nün 'Kırşehir üst düzey sorumlusu' olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 'Kırşehir üst düzey finans sorumlusu' olduğu iddiasıyla Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Sıtkı D.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 'Kırşehir üst düzey finans sorumlusu' olduğu iddiasıyla Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Sıtkı D. ile eşi Fadime D., Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Tekerek yolunda, dün akşam, şüpheli kişi ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştiren Kahramanmaraş polisi, Sıtkı D.'yi durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde Sıtkı D. ve eşi Fadime D.'nin, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. Sıtkı D., gözaltına alınırken, evine yapılan operasyonda eşi Fadime D. de yakalanıp, gözaltına alındı. FETÖ'nün 'Kırşehir yapılanması'nda, 'himmet' adı altında örgüte finans sağlama yapısında sözde 'yönetici' olduğu öne sürülen Sıtkı D. ve eşi Fadime D.'nin işlemlerinin ardından Kırşehir'e gönderileceği bildirildi.

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