Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye rastlamadıkları gibi mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını tespit etti.

Darbe girişiminden sonra bütün personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını inceleyen "FETÖ metre" uzmanları, 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı Levent Dündar'ın isminin listede olmadığını belirledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Deniz Lisesi sınavına girdiğine dair kaydı bulunmayan Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiği "FETÖ metre" uygulamasına takıldı.

TANJU ÖZKAYA- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı belirlenen firari sanık Levent Dündar'ın, askeri lise sınavının hiçbir aşamasına katılmadığı halde başarılı gösterilip Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) girmesi sağlanarak "kurmay binbaşılığa" kadar yükseltildiği ortaya çıktı.

Dündar'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu nedenle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi.

Tahkikatı yapan yetkililerin görüştüğü Dündar, yazılı sınava nerede, ne zaman ve nasıl girdiğine dair dönem arkadaşlarının aksine net cevaplar veremedi ve soruları "Hatırlamıyorum." diyerek geçiştirdi.

İdari ve adli soruşturma sonucu Dündar'ın başarılı gösterildiği 1993'teki sınavın değerlendirme komisyonunda bilgi işlem personeli olarak görev alan kişinin, darbe girişiminden hemen sonra tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık eski tuğamiral Nejat Atilla Demirhan olduğu ortaya çıktı.

Dündar'ın, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, yabancı dil sınavı sorularını önceden elde ettiği, FETÖ'den ihraç edilen 1'inci ve 2'nci sicil amirleri tarafından yüksek not verilerek yükselmesinin sağlandığı belirlendi.