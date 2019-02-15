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FETÖ’nün komiser yardımcılarına operasyon: 10 şahıs adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Çorum’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ’Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Sınavı’nda, yazılı sınav soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, sınavdan önce temin edilip, örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddiaları ile ilgili olarak "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği, Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

FETÖ’nün komiser yardımcılarına operasyon: 10 şahıs adliyede

Çorum’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ’Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Sınavı’nda, yazılı sınav soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, sınavdan önce temin edilip, örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddiaları ile ilgili olarak "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği, Kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) gerçekleştirilen operasyonda 10’u gözaltında, 4’ü ise ceza infaz kurumunda olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen geçirilen zanlılardan 6’sı adli kontrol, 4’ü ise tutuklama istemiyle adli makamlara sevk edildi.

FETÖ’nün komiser yardımcılarına operasyon: 10 şahıs adliyede

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