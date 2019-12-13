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FETÖ’nün komiser yardımcılığına geçiş sınavı usulsüzlüğüne 48 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ’nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ’nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edildiği belirtildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3’ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ mensubu hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 41 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

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