HABER

FETÖ’nün komiserlerine operasyon: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ) yönelik operasyonda 17’si ihraç 2’si aktif 19 polis gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, silahlı örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları ile 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’nda, yazılı sınavın soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca dağıtılması ve sınavda kopya çekildiği iddialarına yönelik Kahramanmaraş merkezli Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Manisa, Niğde, İzmir, Aydın’da operasyon düzenlendi.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 17’si ihraç komiser yardımcısı, 1’i aktif komiser yardımcısı, 1’i aktif polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ) yönelik operasyonda 17’si ihraç 2’si aktif 19 polis gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, silahlı örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçları ile 2010 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’nda, yazılı sınavın soru ve cevaplarının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca dağıtılması ve sınavda kopya çekildiği iddialarına yönelik Kahramanmaraş merkezli Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Manisa, Niğde, İzmir, Aydın’da operasyon düzenlendi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 17’si ihraç komiser yardımcısı, 1’i aktif komiser yardımcısı, 1’i aktif polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 19 şahıstan 1’inin işlemleri Ankara’da yapılırken 18 zanlı Kahramanmaraş Adliyesine sevk edildi.

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
Yol ortasında meydan savaşı Yol ortasında meydan savaşı 
Tarihi operasyonda 121 tutukluTarihi operasyonda 121 tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.