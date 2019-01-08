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FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:48 | Son Güncelleme

Adana’'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan İmamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan İmamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazım Söyler ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Söyler, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. ByLock ve Falcon programlarını yüklemedim. Örgütsel bir konumum yoktur." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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