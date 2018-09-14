Kahramanmaraş merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan çeşitli birliklerde görevli muvazzaf askerlere yönelik Kahramanmaraş, Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise dijital malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

