Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 muvazzaf asker ile bir meslekten ihraç edilen astsubay ve bir öğretmen yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullananlara yönelik Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf astsubaylar R.A, M.M, Ö.O, T.E. ve meslekten ihraç edilen U.G. ile örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından 6 şüpheli emniyete götürüldü.

