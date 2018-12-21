MARDİN (AA) - Mardin merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkartılarak gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki "kripto mahrem yapılanması"nın ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü telefonlardan ardışık aramayla görüştükleri belirlenen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Mardin, İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
Dün, şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 13'ü adliyeye sevk edilmişti.
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