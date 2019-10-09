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FETÖ'nün kripto yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, 17 sanığa "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na yönelik dava kapsamında yargılanan 17 sanık, "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Burhan U, örgüt ile ilgisinin olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Süleyman Ö. ise iddianamede isnat adilen suçların asılsız olduğunu, himmet adı altında kimseye yardım etmediğini iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçlarının sabit olduğunu, cezalandırılmaları için yeterli delillerin bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, sanıklar Burhan U, Cumali B, Cumali K, Durmuş G, Ekrem B, Hakan K, Halil K, İlker Ö, Murat T, Ömer B, Ramazan E, Ömer E, Ramazan Ş, Serdar B, Sinan Y, Süleyman Ö. ve Veli M'ye "örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10'ar ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Kripto Tekirdağ

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