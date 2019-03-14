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FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 zanlıdan adliyeye sevk edilen 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheliden adliyeye sevk edilen 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 25'i muvazzaf 50 şüpheliden 25'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 25 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere 4 Mart'ta düzenlenen operasyonda, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Bursa FETÖ kripto yapılanmasına yönelik operasyon

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