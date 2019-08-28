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FETÖ’nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

Deşifre olmamak için her yolu deneyen FETO’cüler son zamanlarda kendi aralarındaki iletişimi ve örgütsel faaliyetleri ankesörlü telefonlar ile yapması, vatandaşların ankesörlü telefonlara ilgiyi azalttı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan bir şüphelinin, FETÖ’nün Tekirdağ’da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu ’abi’lerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları yönündeki ifadeleriyle, örgütün ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme yöntemi deşifre edilmişti.

Deşifre olmamak için her yolu deneyen FETO’cüler son zamanlarda kendi aralarındaki iletişimi ve örgütsel faaliyetleri ankesörlü telefonlar ile yapması, vatandaşların ankesörlü telefonlara ilgiyi azalttı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan bir şüphelinin, FETÖ’nün Tekirdağ’da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu ’abi’lerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları yönündeki ifadeleriyle, örgütün ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme yöntemi deşifre edilmişti. Örgütün kripto yapılanmasını büyük ölçüde ortaya çıkaran bu bilgi ışığında yurt geneline yayılan soruşturmalarda, orduya sızmış binlerce örgüt üyesi asker belirlenmişti. Son yıllarda mobil telefonlarının yaygınlaşması ile (BTK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 80 milyonun üzerinde GSM hattı bulunmaktadır) kullanımı iyice azalan ankesörlü telefonlar, FETÖ’cülerin iletişim araçlarından bir tanesi olduğu ortaya çıkmasıyla vatandaşlar tarafından neredeyse hiç kullanılmamaya başlandı.

Gün içinde neredeyse hiç kullanılmadı
İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Bakırköy’de yapılan gözlemlerde 1 gün boyunca ankesörlü telefonları hiçbir vatandaşın kullanmadığı görüldü. Kredi kartı ile de arama özelliği olan ankesörlü telefon sayısı Türkiye çapında yaklaşık 75 bin. Ankesörlü telefonlardan tüm GSM ve sabit telefon aramaları yapılabildiği gibi yenilenen bazı modellerde ankesörlü telefonlardan cep telefonlarına SMS gönderimi de yapılabiliyor.

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