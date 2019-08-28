FETÖ’nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi

Deşifre olmamak için her yolu deneyen FETO’cüler son zamanlarda kendi aralarındaki iletişimi ve örgütsel faaliyetleri ankesörlü telefonlar ile yapması, vatandaşların ankesörlü telefonlara ilgiyi azalttı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan bir şüphelinin, FETÖ’nün Tekirdağ’da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu ’abi’lerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları yönündeki ifadeleriyle, örgütün ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme yöntemi deşifre edilmişti. Örgütün kripto yapılanmasını büyük ölçüde ortaya çıkaran bu bilgi ışığında yurt geneline yayılan soruşturmalarda, orduya sızmış binlerce örgüt üyesi asker belirlenmişti. Son yıllarda mobil telefonlarının yaygınlaşması ile (BTK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 80 milyonun üzerinde GSM hattı bulunmaktadır) kullanımı iyice azalan ankesörlü telefonlar, FETÖ’cülerin iletişim araçlarından bir tanesi olduğu ortaya çıkmasıyla vatandaşlar tarafından neredeyse hiç kullanılmamaya başlandı.