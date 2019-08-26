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FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı - Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Oral'ın, FETÖ'ye 1983'te katıldığı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından "Usame" kod adı verildiği öğrenildi - Oral'ın mahrem imamlığını yaptığı örgüt mensubu subaylardan 12'sinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen ortak operasyonla Ankara'da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisindeki unsurların deşifre edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatınca ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Reşat Nazmi Oral'ın örgütün mahrem yapılanması içerisinde önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi.

Oral, TEM ekiplerince 29 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan Oral, cezaevine konuldu.

Terör örgütünde, TSK bünyesine sızan mahrem yapılanma da dahil olmak üzere, sözde "eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu imamı ve avukat yapılanması imamı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Usame-Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral'ın, örgüte 1983'te katıldığı belirlendi.

Terör örgütü içerisindeki kod isminin bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği öğrenilen Oral'ın, üst düzey yönetici olarak mahrem imamlığını yaptığı, TSK'ye sızan örgüt mensuplarından 31 üst düzey subaydan 12'sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.

Oral'ın Emniyetteki sorgusunda, terör örgütündeki 35 yıllık faaliyetlerini, bu faaliyetlerin 19 yılının mahrem hizmetlerde geçtiğini anlattığı ve 100'den fazla örgüt yöneticisi ve üyesiyle olan bağlantıları hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.

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