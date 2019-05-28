FETÖ'nün kumpas davasında karar günü yarın

Bir kısmı tutuklu 357 kişinin yargılandığı davanın sonlarına doğru 2014 yılında sanıklardan bir kısmı savcılığa davanın "sahte delillerle kurulan bir kumpas" olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra ise kumpası kuranlar hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "iftira", "suç uydurmak", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açıldı.

- "Önceden kurgulanmış"

Soruşturma kapsamında hazırlanan "kumpas" iddianamesinde, "askeri casusluk" soruşturmasının o tarihte İzmir Emniyet Müdürlüğü birimlerinde yer alan FETÖ mensubu bazı emniyet mensupları tarafından kurgulandığı, soruşturma öncesinde önleme dinlemelerinin yapıldığı ve soruşturmaya geçildiğinde adli dinlemelerin bu kurgu üzerine oturtulduğu belirtildi.

Ayrıca dosyada, İstihbarat Şubesinin hazırladığı bilgi notlarıyla adli soruşturmaya yön verildiği, daha sonra yapılan aramalarda ele geçen ve "Pandora" adı verilen dijital verilerin barındırıldığı harici belleğin ve içerisindeki bilgilerin bu kurguyu hazırlayanlar tarafından oluşturulup arama yapılan evlere monte edildiği bilgileri yer aldı.