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FETÖ’nün ’mahrem abisi’nden polisi görünce şoka girme numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli Polis Meslek Yüksekokulundan sorumlu “mahrem abisi” olduğu iddia edilen Mustafa Şahin A., Tokat’ın Zile ilçesinde yakalandı.

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli Polis Meslek Yüksekokulundan sorumlu “mahrem abisi” olduğu iddia edilen Mustafa Şahin A., Tokat’ın Zile ilçesinde yakalandı. Konya’ya getirilen şahsın, polisleri görünce şoka girerek yürüyememe ve konuşamama numarası yaptığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin Konya Emniyet Müdürlüğündeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin itirafları doğrultusunda Ereğli Polis Meslek Yüksekokulundan sorumlu “mahrem abi” olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Örgütün dershanelerinde fen bilgisi öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.’nın itirafçı olan örgüt üyelerinin verdiği ifadelerinde, 17-25 Aralık’ta herkesin çok sayıda sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhinde propaganda yapması talimatı verdiği öne sürüldü. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen 36 yaşındaki Mustafa Şahin A., Tokat’ın Zile ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındığı sırada, polisi karşısında görünce şoka girme numarası yapan Mustafa Şahin A.’nın uzun bir süre yerinden kalkmayıp konuşmadığı öğrenildi. Polisler tarafından güçlükle evden çıkarılarak polis aracına bindirilen Mustafa Şahin A., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de polisleri uğraştırdı. Mustafa Şahin A.’nın hastanedeki sağlık kontrolünün ardından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı ortaya çıktı. Hastanedeki işlemlerinin ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen şüphelinin ifadesinde, gözaltına alındığı sırada neler yaşandığını hatırlamadığını ve çocukken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bazen şoka girdiğini söylediği öne sürüldü. Şüphelinin ayrıca darbe girişimi yaşandığı gece de hastalığının nüksettiğini söyleyerek yaşanan olayları hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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