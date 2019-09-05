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FETÖ'nün "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Erzincan merkezli 6 ilde yapılan operasyonda zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün mahrem adliye yapılanmasında yer aldıkları belirtilen zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesindeki ekipler, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çorum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru ve zabıt katipleri ile sivillerden oluşan 9 şüpheli "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Erzincan FETÖ/PDY operasyon Terör örgütü

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