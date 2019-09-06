HABER

FETÖ'nün "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:54 | Son Güncelleme

Erzincan merkezli 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çorum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polislerce adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğer 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
30 bin bedensel engelliye destek30 bin bedensel engelliye destek
TBMM Başkanı ve Tarım bakanı elektrikli traktörü incelediTBMM Başkanı ve Tarım bakanı elektrikli traktörü inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

HDP'li başkan gözaltına alındı!

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.