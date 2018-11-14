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FETÖ'nün "mahrem asker abisi"ne hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "mahrem asker abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Levent Uz, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve örgütün "mahrem asker abisi" olduğu iddia edilen Levent Uz, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uz ve avukatı katıldı.

Görüşü sorulan iddia makamı, 5 Temmuz 2018'deki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Sanık Uz'un, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının ve FETÖ hiyerarşisinde "mahrem asker abisi" olarak yer aldığının tanık beyanıyla da sabit olduğunu dile getiren savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunma yapan Uz, üzerine atılı suçu işlemediğini ve ByLock'u kullanmadığını ileri sürerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, Levent Uz'a, "FETÖ üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini ve tutukluluk halinin de devamına hükmedildiğini bildirdi.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak "mahrem asker abisi"

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