Konya merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker imamları" olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 56 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker imamları" olduğu iddiasıyla 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 56 şüpheliden 17'si yakalandı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

Şüphelilerden, öğretmen olduğu öğrenilen Mehmet K'nin, başka bir FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve öğretmen olduğu öğrenilen karısı Rukiye K. ile yakalandığı öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

