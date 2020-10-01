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FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kapatılan askeri okul öncesi S.E.T., TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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