FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kapatılan askeri okul öncesi S.E.T., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

