HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişiye adli kontrol

FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişiye adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 18:56 | Son Güncelleme

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ’mahrem askeri yapılması’ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kapatılan askeri okul öncesi S.E.T., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Sarıyer'deki dehşette yeni gelişmeSarıyer'deki dehşette yeni gelişme
Duygu Çelikten olayı nedir?Duygu Çelikten olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Tepki çeken poz! 'Mide bulandırıcı...'
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Fuhuş için trans bireyle buluştu, hayatının şokunu yaşadı
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
Çalışandan patronunu şoke eden şaka! Gözlerine inanamadı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Erdoğan'dan 'idam' ve AYM' açıklaması: Onaylarım
Erdoğan'dan 'idam' ve AYM' açıklaması: Onaylarım
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Son dakika: MSB duyurdu! Genel ilkelerde anlaşıldı
MSB duyurdu! Genel ilkelerde anlaşıldı
Sarıyer'de boşanma aşamasında olduğu eşine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı
Sarıyer'deki dehşette yeni gelişme
Ordu'da dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...
Dizi setinde ilginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sandı ve...
MSB duyurdu! PKK'nın 2 koridorlu mağarası kullanılamaz hale getirildi
MSB duyurdu! Kullanılamaz hale getirildi
Mersin Şehir Hastanesi'nde ölümcül hastalık üredi iddiasına yanıt!
Şehir Hastanesi'nde ölümcül hastalık üredi iddiası! Yanıt geldi
2020 Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/4 celp dönemi e-devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.