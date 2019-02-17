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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

- Olay

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 şüpheli hakkında 12 Şubat'ta gözaltı kararı verilmiş, polis ekipleri düzenlenen operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mahrem yapılanma operasyon Tekirdağ

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