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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 4'ü muvazzaf 6 kişi gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Erzurum, Çorum, İzmir, Yozgat ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 öğrenci ile 2 jandarma uzman çavuş, bir jandarma subay ve bir hava astsubay yakalandı.

Sivas'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY operasyon Sivas

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