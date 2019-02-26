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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kilis merkezli 3 ildeki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Hakkari ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, farklı rütbelerdeki 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kilis operasyon PDY

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