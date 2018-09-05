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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda biri ihraç edilmiş 3 asker ile 1 öğretmen yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında biri ihraç edilmiş 3 asker ve 1 öğretmen gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, arandıkları belirlenen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri ihraç 3 astsubay ile 1 öğretmen yakalandı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
4 gözaltı FETÖ/PDY Sivas

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