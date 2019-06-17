Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde olduğu, şüphelilerle ankesörlü telefonlar ile irtibat kurduğu değerlendirilen 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

