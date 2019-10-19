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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüpheli ise haklarında yakalama kararı bulunan illere gönderildi.

- Olay

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütüne ait 12 hücre evini tespit etmişti.

Ekipler, 16 Ekim'de, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ile Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, iki "mahrem askeri imam", "büyük bölge talebe sorumlusu", "bölge üniversite sorumlusu" ile meslekten ihraç edilmiş eski üsteğmenin de aralarında olduğu 14 zanlı yakalanmıştı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik belgesi ile "FETÖ tarafından büyük bölge talebe sorumlusuna verilen teşekkür belgesi" ele geçirilmişti.

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