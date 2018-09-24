Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 15 zanlı gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında halen görevine devam eden bir binbaşının da bulunduğu 15 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bulundukları illerde gözaltına alınan zanlılar, Tokat'a getirildi.
Şüphelilerden 6'sı sorgulanmak üzere emniyete, 9'u jandarmaya götürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
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