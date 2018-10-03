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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bulundukları illerde gözaltına alınarak Tokat'a getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yapılanma FETÖ Mahrem Tokat

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