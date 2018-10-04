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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bulundukları illerde gözaltına alınarak, Tokat'a getirilen 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli de adli kontrol şartı ile salıverilmişti.

Bu arada şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, itirafçı oldukları öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma Tokat

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