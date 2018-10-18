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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Tokat'taki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi

Tokat merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'ta gözaltına alınan 16 şüpheliden muvazzaf askerler M.A, B.İ, Y.M, M.Ç, İ.A. ile askeri okullardan ilişkileri kesilen S.Y. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 7 zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında 4 kişi daha adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

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Adli Kontrol FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma Tokat

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