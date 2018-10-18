Tokat merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'ta gözaltına alınan 16 şüpheliden muvazzaf askerler M.A, B.İ, Y.M, M.Ç, İ.A. ile askeri okullardan ilişkileri kesilen S.Y. ve F.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 7 zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında 4 kişi daha adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Katile teşekkür eden anne: İyi ki oğlumu öldürdün!
FETÖ'nün 'Süper lig imamı' Ali Şenel, Almanya-Belçika arasında mekik dokuyor
Brezilya'da vahşet! Genç kadının karnını kesip bebeğini çaldılar
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı
İkizler evde uyuyakaldı! Mahalle ayağa kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum