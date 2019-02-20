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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si muvazzaf 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 6 ilde gözaltına alınan 2'si muvazzaf 9 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara, İzmir, Şırnak, Ordu ve Kocaeli'de, 2 muvazzaf astsubay ile kapatılan askeri okulların 7 eski öğrencisi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelilerin, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" oldukları öğrenildi.

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9 şüpheli Adli Kontrol FETÖ mahrem askeri yapılanma Tokat

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