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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY mahrem askeri yapılanma Tokat

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