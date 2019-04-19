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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bursa'daki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen, 9'u muvazzaf 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı - Polis tarafından zanlıların yakalanması için 16 ilde operasyon başlatıldı

Bursa merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 25 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen, 9'u muvazzaf 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 16 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonun, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Şırnak, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ ve Kayseri'de yürütüldüğü öğrenildi.

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Bursa FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü mahrem askeri yapılanması TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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