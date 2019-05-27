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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Bursa'daki bazı sabit telefonlardan ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 25'i muvazzaf 49 şüpheliden yakalanan 41'i adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen kişiler hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından 17 Mayıs'ta başlatılan operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada aynı soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yönelik 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri yapılanma Bursa FETÖ

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