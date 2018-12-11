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FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşlerine operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara, Adana ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşi olan ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen 4 kadın gözaltına alındı.

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