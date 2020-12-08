HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

FETÖ’nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

08.12.2020 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FETÖ’nün mahrem evinde yakalanan doktor tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelikdüzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan ve hakkında hapis cezası bulunan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun’da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda gözaltına alınan ihraç doktor E.Ü.

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik
düzenlenen operasyonda saklandığı ileri sürülen evde yakalanan ve hakkında hapis cezası bulunan doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Samsun’da mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda gözaltına alınan ihraç doktor E.Ü. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 hapis cezasının bulunduğu tespit edilen E.Ü. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!
KPSS Ön Lisans puanı ile zabıta olunur mu?KPSS Ön Lisans puanı ile zabıta olunur mu?

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

İzmir'de Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu

Muhittin Böcek görevinin başına geçti

4 ay sonra görevinin başına geçti

MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021... 2020 Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İnternetten yılbaşı bileti alma! 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘karantina süresi’ açıklaması

Rize Valisi, maske ve mesafe kurallarına uymayan polislere yazdırdığı cezayı kendisi ödedi

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kısıtlamada sokağa çıktı, şarkı söyleyip dans etti

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kısıtlamada sokağa çıktı, şarkı söyleyip dans etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.