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FETÖ'nün "mahrem hizmetler yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem hizmetler yapılanmasına" dahil oldukları gerekçesiyle 16'sı tutuklu 136 kişinin, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 12 sanığın tahliyesine hükmetti - Elebaşı Fetullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğu görüntüsüyle gündeme gelen sanıklardan avukat Mücteba Kılıç, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu ve 100'den fazla örgüt mensubunun ismini verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanmasına" dahil oldukları gerekçesiyle 16'sı tutuklu 136 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 12 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerini dinledi.

Üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğuna ilişkin görüntüleri kabul eden tutuklu sanıklardan Mücteba Kılıç, 2010 yılına kadar örgütü cemaat olarak bildiğini ancak 2011'den itibaren de düşünsel olarak bağını kestiğini savundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Kılıç, itirafçı olmayı kabul etti ve mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak verdi.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Mücteba Kılıç, Erol Çetin, İlhan Dolaşık, Mahir Çimentepe, Mehmet Baysal, Mehmet Harun Kızılcı, Mustafa Çarpan, Ramazan Kıymaz, Ümit Çetinbaş, Yunus Bayram, Selahattin Mersin ve Murat Kırcova'nın tahliyesine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

- İddianame

İddianamede 27 Temmuz 2016 akşamı TEM Dairesi Başkanlığı Nöbetçi Amirliğini arayan ve ismini vermek istemeyen kişinin, "elinde çok önemli bilgilerin olduğunu, bu bilgileri kapalı zarf içinde Emniyet Genel Müdürlüğü binasının alt kısmında kalan Cemal Süreyya Parkı'ndaki çöp bidonuna bıraktığını, detaylı şekilde incelenmesi sonucu FETÖ/PDY ile alakalı çok önemli konuların çözüleceğini" beyan ettiği belirtiliyor.

İhbarda bildirilen çöp bidonunun incelenmesi sonucu sarı renkli zarfta 11 sayfa, beyaz renkli ikinci zarfta da 6 sayfadan oluşan isim listesi olduğunun belirlendiği bildirilen iddianamede, listede isimleri yer alan kişiler hakkında soruşturma açıldığı kaydediliyor.

Savcılık soruşturması sonucunda ihbarda isimleri yer alan kişilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün "mahrem hizmetler yapılanması"nda görev üstlendiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.

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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü mahrem hizmetler yapılanması

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