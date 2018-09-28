Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanmasına" dahil oldukları gerekçesiyle 16'sı tutuklu 136 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 12 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerini dinledi.

Üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğuna ilişkin görüntüleri kabul eden tutuklu sanıklardan Mücteba Kılıç, 2010 yılına kadar örgütü cemaat olarak bildiğini ancak 2011'den itibaren de düşünsel olarak bağını kestiğini savundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Kılıç, itirafçı olmayı kabul etti ve mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak verdi.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Mücteba Kılıç, Erol Çetin, İlhan Dolaşık, Mahir Çimentepe, Mehmet Baysal, Mehmet Harun Kızılcı, Mustafa Çarpan, Ramazan Kıymaz, Ümit Çetinbaş, Yunus Bayram, Selahattin Mersin ve Murat Kırcova'nın tahliyesine hükmetti.