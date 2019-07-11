HABER

FETÖ'nün "mahrem imamı" ByLock yazışmasından çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışması içeriklerinden tespit edilen ve kentteki öğretmenlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu belirlenen şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmenlerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu ByLock yazışması içeriklerinden tespit edilen zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışma içeriği çözümlemelerinden örgüt hiyerarşisi içinde hareket ederek diğer öğretmenlere talimatlar veren kişinin E.A. olduğunu belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler E.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

- İki ayrı ByLock hattı kullanmış

Şüpheli hakkında yapılan incelemede E.A'nın örgüte eleman temini için çalışan öğretmenlere ByLock aracılığıyla talimatlar verdiği saptandı. Bu kişilere örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem abi"lik yaptığı tespit edilen zanlının, ByLock'u iki ayrı hattan kullandığı belirlendi.

Şüphelinin KHK ile kapatılan Aktif-Sen ve İzmir Eğitimciler Derneği üyesi olduğu, terör örgütü elebaşının talimatı sonrası hesabının bulunduğu Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ortaya çıktı.

E.A'nın ilişkiler ağının deşifresine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Galatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldiGalatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldi
(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon Terör örgütü Terörle Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.