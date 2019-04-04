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FETÖ'nün "mahrem imamı" duruşmada tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık hakkında tutuklama kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık duruşmada tutuklandı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Mesut Boztepe ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.T'nin ifadesine göre, FETÖ'nün TSK yapılanmasında mahrem imam olarak "müdür" seviyesinde görev alan Boztepe'nin "Esat" kod adını kullandığı, aynı zamanda arama tarama mesulü (ATM) görevini üstlendiğini belirterek örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının da tespit edildiğini kaydetti.

Savcı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın tutuklanması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Esasa ilişkin mütalaaya katılmadığını belirten Boztepe, ByLock iddiasını ve tanık ifadesini reddettiğini, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Süre talebinde bulunan sanık avukatı da savcının, müvekkilinin tutuklanma talebinin mahkemenin reddetmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya giren yeni belge ve deliller sonucunda Boztepe'nin tutuklanmasına, sanık avukatının süre talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

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