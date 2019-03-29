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FETÖ’nün mahrem imamı tarafından ardışık aranan eski astsubaya 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski astsubay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 4.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski astsubay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Ö.K. ile avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, verdiği mütalaasında sanığın TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, 64 saniye mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Ö.K. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Sanık Ö.K., “Ben 6 sene önceki bir aramayı hatırlamıyorum. Eğer örgütle ilgili bir arama olsaydı hatırlar, onlara gereken cevabı verirdim. Bu örgütle hiçbir bağım yoktur” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın infaz kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkemede farklı dosyadan 2011 yılında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinde bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.Y. de delil yetersizliğinden beraat etti.

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