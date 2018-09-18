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FETÖ'nün "mahrem imamı"na 8 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "mahrem imamı"na 8 yıl 9 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan örgütün mahrem imamlarından tutuklu sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Canbaz ve avukatı katıldı.

İddia makamı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ üyesi emniyet amirlerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu tespit edilen sanık Canbaz'ın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

ByLock kullanmadığını savunan sanık Canbaz, örgüt mensubu emniyet amirlerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasını kabul etmedi.

Uzun süredir tutuklu olduğunu ifade eden Canbaz, "Önce tahliyemi istiyorum. Eğer mahkeme hapis cezası verecekse, Yargıtay cezamı onaylayana kadar tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Sanığın FETÖ mensubu olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Canbaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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