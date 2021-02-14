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FETÖ’nün mahrem imamına adli kontrol

14.02.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem imamı, gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmalar neticesinde örgütün sözde imamlarından firari H.F.’nin İlkadım ilçesinde gaybubet evinde saklandığını tespit etti.

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem imamı, gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı ve çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmalar neticesinde örgütün sözde imamlarından firari H.F.’nin İlkadım ilçesinde gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan H.F.’nin üzerinde ve evde yapılan aramada sahte kimlik, örgüte ait olduğu değerlendirilen çok miktarda para ve dijital malzeme ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgulaması tamamlanan H.F., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.F., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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