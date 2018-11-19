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FETÖ'nün "mahrem imamı"na hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgüt üyesi mühendislerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgüt üyesi mühendislerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin Tüfenk ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, örgütün şifreli haberleşme programı "Eagle" kullandığı ve örgüt üyesi mühendislerden sorumlu "mahrem imam" olduğu tespit edilen sanık Tüfenk'in, atılı suçlardan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Şahin Tüfenk ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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