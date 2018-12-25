İZMİR (AA) - İzmir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada örgütün "mahrem imamı" oldukları iddiasıyla 15'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanık Uğur Topçular'ın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Tutuklu sanık Kadir Demir, örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürerek, örgüt mensubu olduğuna ilişkin herhangi bir somut delilin dosyaya girmediğini savundu.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul etmesine karşın, mesaj içeriklerinin mahkemeye ulaşmadığını söyleyen Demir, tahliyesini istedi.

Sanık Mustafa Yıldız, yaklaşık 24 aydır haksız yere tutuklu bulunduğunu, ByLock kullanmadığını, FETÖ'nün okul ve dershanelerine gitmediğini ve yurtlarında kalmadığını ileri sürerek, tutuksuz yargılanmak istediğini ifade etti.

Yaklaşık 2 senedir tutuklu bulunduğunu aktaran sanık İsmet Keklik de kendisine ait olmayan ve altında imzası bulunmayan ifadeden yola çıkılarak hakkında iddianame hazırlandığını öne sürdü ve tahliye talep etti.