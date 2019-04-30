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FETÖ'nün 'mahrem imamları' davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 23:38 | Son Güncelleme

İZMİR’de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ‘mahrem imamları’ oldukları iddiasıyla yargılanan 47 sanığın davasında karar çıktı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ‘mahrem imamları’ oldukları iddiasıyla yargılanan 47 sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, 15 sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. 32 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda ‘mahrem imam’ oldukları iddiasıyla 48 şüpheli gözaltına alındı. Sanıklardan 15’i hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma’, 33’ü hakkında ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla dava açıldı. Başka mahkemelerde yargılanan 4 kişiye ait dosyanın, bu dava dosyasıyla birleştirilmesiyle sanık sayısı 52'ye yükselirken, daha sonra 5 sanığın dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 47'ye düştü.
İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 11'i tutuklu ile bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.
Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan 6 sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını, 30 sanığın ise dosyasının ayrılması ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık ve avukatları, esasa yönelik savunmalarını yaparak beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, aralarında meslekten ihraç edilen askerler ve mahrem imamların bulunduğu 15 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, bir sanığı ise hükümle tahliye etti. Mahkeme ayrıca 9 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1'i tutuklu 32 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmaya son verdi.

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