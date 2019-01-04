HABER

FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Konya merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içindeki askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Konya'dan harekete geçildi! 26 ilde dev operasyonKonya'dan harekete geçildi! 26 ilde dev operasyon
Pendik'te gemi yangınıPendik'te gemi yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahrem imam FETÖ/PDY gözaltı kararı Konya TSK

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla öldürüldü

Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla...

Adana'da art arda depremler! (Son depremler)

Adana'da art arda depremler

Konya'dan harekete geçildi! 26 ilde dev operasyon

Konya'dan harekete geçildi! 26 ilde dev operasyon

Pendik'te gemi yangını

Pendik'te gemi yangını

Iğdır'da roketli saldırı! 1 şehit, 2 yaralı

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.